Ляшко пообещал внезапные проверки на золотистый стафилококк по всей Украине из-за отравления в хмельницкой школе

Решение принято после совещания у Зеленского.

Ляшко пообещал внезапные проверки на золотистый стафилококк по всей Украине из-за отравления в хмельницкой школе
Фото: facebook.com/viktor.liashko

Внезапные проверки - визиты для внезапного обследования работников на предмет носительства золотистого стафилококка - будут восстановлены после массового отравления детей в Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1 "Школа-детский сад".

Об этом решении сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко после совещания у президента Владимира Зеленского.

Министр отметил, что по данным расследования, проведенного специалистами Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, вспышка произошла в результате обсеменения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока учреждения.

"Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений, Министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок для забора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад. Бригады будут работать по всей территории страны" , - написал Ляшко в фейсбуке.

Он добавил, что президент Украины поручил Минэкономики, МОЗ, МОН и Госпотребслужбе отработать юридические механизмы проведения таких проверок.

Министерство здравоохранения дополнительно отрабатывает механизмы усиления контроля за качеством проведения медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения и лабораториях.

Напомним, об отравлении учеников начальных классов в хмельницкой школе стало известно 9 сентября. Тогда сообщалось, что заболели 84 ребенка и один взрослый. Впоследствии количество заболевших возросло до 93.

Из-за отравления школьников Национальная полиция открыла уголовное производство - по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

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