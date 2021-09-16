На месте взрыва в лагере туристов в Карпатах нашли обломки снаряда времен Первой мировой войны

Полиция предварительно квалифицировала дело как несчастный случай.

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция заявила, что причиной взрыва в Карпатах, из-за которого погибли двое туристов, мог стать снаряд времен Первой мировой войны. На месте очага обнаружили воронку от взрыва и куски металла с коррозией, похожие на обломки старого артиллерийского снаряда.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Закарпатской области.

По факту происшествия открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство. Дело расследуют как несчастный случай. Для установления всех обстоятельств происшествия нужны дополнительные экспертные исследования.

Фото: Национальная полиция

Напомним, 15 сентября на одной из долин Карпат произошел взрыв в лагере туристов из Ивано-Франковской области. Они разожгли костер на месте, где его уже раньше палили, и отдыхали вокруг огня.

Через некоторое время произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. Четверо женщин получили ранения, еще один мужчина - порезы. Трое мужчин, которые пошли собирать дрова, и двое детей, которых уже уложили спать, не пострадали.

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