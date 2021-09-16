В Украине за сутки более 5,7 тыс. новых больных COVID-19 и 101 смерть

Больше всего случаев ковида обнаружили во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

За прошедшие сутки, 15 сентября, в Украине были зафиксированы 5 744 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 629 детей и 95 медработников.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 1 507 человек, от коронавируса выздоровели 1 499 пациентов, 101 человек от осложнений болезни умер.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 331 540 человек, выздоровели от коронавируса 2 226 629 человек, от осложнений заболевания умерли 54 651 пациент.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 4 640 новых случаев ковида - больше всего с середины мая.

В НАН Украины констатировали, что количество больных ковидом увеличивается быстрее, чем ожидалось. Это, вероятно, связано с массовым празднованием Дня Независимости, началом учебного года и распространением более агрессивного дельта-штамма.

Ранее сообщалось, что Минздрав приказал тестировать на коронавирус каждого человека с признаками ОРВИ.