Более 5 млн украинцев полностью вакцинированы от коронавируса

Вчера в Украине сделали 118 786 прививок.

Более 5 млн украинцев полностью вакцинированы от коронавируса
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки, 15 сентября, в Украине против COVID-19 были привиты 118 786 человек. Первую дозу вакцины получили 68 806 человек, полностью иммунизированы - 49 980 человек.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера работали 899 мобильных бригад по иммунизации, 2 919 пунктов прививок и 321 центр вакцинации населения.

Больше всего прививок - 59 943 - было сделано препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Китайский CoronaVaс получили 36 679 украинцев, вакцину AstraZeneca - 18 652 человека.

Американской вакциной Moderna привили 3 512 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 6 097 685 человек, из них одну дозу получили 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 009 066 человек. Всего было сделано 11 106 749 прививок.

Ранее эксперты Киевской школы экономики сообщили, что Украина не успевает использовать всю вакцину AstraZeneca до конца срока годности. Во избежание порчи, необходимо увеличивать темпы ее использования в пять раз.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина может передать вакцины, у которых истекает срок годности, другим странам. В Минздраве планируют прививки так, чтобы использовать все дозы имеющейся вакцины. Если срок действия определенных партий препарата все же истечет, такие вакцины будут изъяты из обращения и утилизированы.

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