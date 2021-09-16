Тина Кароль: сколько получает певица за концерт

Тина Кароль на сегодняшнее время считается одной из самых известных и востребованных певиц украинского шоу-бизнеса. На момент смерти мужа, продюсера Евгения Огира, она уже была довольно популярной. Собрав все мужество в кулак, она не расклеилась, не упала со звездного Олимпа, а наоборот забралась еще выше.

В Сети озвучили, какой гонорар Тина Кароль берет за свои концерты

Сейчас без Тины Кароль не проходит ни один праздник, ни один концерт, ни одна премия. Ее приглашают на музыкальные фестивали, в различные ток-шоу и программы. Помимо концертных туров, артистка дает личные концерты на корпоративах, свадьбах и днях рождения. Стало известно, сколько же требует за свое выступление украинская звезда.

26 сентября Тина Кароль должна выступить на торжественном концерте в честь Дня Мелитополя. По информации сайта Prozorro, концерт обойдется мэрии в 388 тысяч гривен из бюджета, что составляет 10,4 тысяч долларов.

В Сети озвучили, какой гонорар Тина Кароль берет за свои концерты

Интересно то, что с начала пандемии коронавируса звезде пришлось снизить свои расценки почти в два раза. Известно, что в 2019 году за свой концерт артистка брала 600 тысяч гривен (16 тысяч долларов).

Артисты вынуждены подстраиваться под все, иначе могут остаться без работы. В тот год, когда музыканты сидели без работы из-за карантинных ограничений, Тина Кароль сделала все, чтобы продолжать зарабатывать деньги: она выпустила свечи со своим изображением, коллекцию туфель, одежды, шапок, памятных тарелок и прочего.

Напомним, ранее стало известно, выпивает ли Тина Кароль перед и во время концертов.


Анастасия Березовская, Тудей

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