На Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один день

Это рекордное количество дельфинов, когда-либо убитых на Фарерских островах в течение одного дня.

На Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один день
Фото: twitter.com/PearlProtectors

На Фарерских островах за один день выловили и убили рекордное количество дельфинов - более 1400. Млекопитающих лодками загнали на мелководье на пляже Скалаботнур в Ейстурои, где их убили ножами.

Туши вытащили на берег и раздали местным жителям для еды, сообщает ВВС.

На кадрах охоты видно, как дельфины бьются в красных от крови водах, а сотни людей наблюдают за этим с пляжа.

Фото: twitter.com/PearlProtectors

Фото: twitter.com/PearlProtectors

Фото: twitter.com/PearlProtectors

Охота на морских млекопитающих (Grindadrap на фарерском языке), прежде всего черных дельфинов, - традиция, которая практикуется на протяжении сотен лет на удаленных Фарерских островах. Согласно сообщению правительства Фарерских островов, в среднем ежегодно вылавливают около 600 черных дельфинов. Белобоких дельфинов вылавливают в меньшем количестве - 35 в 2020 году и 10 в 2019-м.

Сторонники традиции говорят, что китобойный промысел - это традиционный способ получать пищу от природы и важная часть их культурной идентичности. Правозащитники давно с этим не согласны и считают убой жестоким и ненужным.

Масштабы нынешнего убийства на пляже Скалаботнур шокировали и многих местных жителей и даже вызвали критику со стороны групп, привлеченных к этой практике. По словам морского биолога с Фарерских островов Бьярне Миккельсена, это самое большое количество дельфинов, когда-либо убитых на Фарерских островах, автономной территории Дании, в течение одного дня.

Предыдущий рекорд установили в 1940 году - тогда убили 1 200 млекопитающих. В 1879 году выловили и убили 900 дельфинов, в 1873-м - 856 и 854 в 1938 году.

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