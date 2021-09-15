Новая волна COVID-19 быстрее, чем предыдущие и будет иметь худшие последствия, - НАН

Рост количества больных больше не идет по прошлогодней траектории.

Количество больных ковидом в Украине увеличивается быстрее, чем ожидалось. Это, вероятно, связано с массовым празднованием Дня Независимости, началом учебного года и распространением более агрессивного дельта-штамма.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук от 14 сентября.

"С началом сентября 2021 года темпы роста количества больных существенно превысили прошлогодние показатели. Аналогичную динамику продемонстрировало и число новых летальных случаев. Сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия", - говорится в сообщении.

Ранее точная прогнозная модель НАНУ теперь дает 30%-ную погрешность, что также свидетельствует о существенном изменении в динамике эпидемии.

Авторы прогноза подчеркивают, что с началом учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10%.

"Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях", - говорится в сообщении.

Угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где за две недели число случаев болезни и положительных тестов удвоилось. Высокие темпы роста наблюдаются в других областях: Львовской, Волынской, Тернопольской.

По оценкам НАНУ, среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) в Украине составляет сейчас 1,37 и имеет тенденцию к увеличению. Для сравнения, на пике прошлой волны число R было меньше 1,3.

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля. За последнюю неделю было зарегистрировано более 19 тысяч новых случаев болезни. Это на 46% больше, чем за предыдущую неделю.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - менее 15% от общего количества населения.