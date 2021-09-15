За сутки в Украине зафиксировали 4 640 новых случаев ковида
Госпитализированы 1 609 человек, 93 пациента умерли.
За прошедшие сутки, 14 сентября, в Украине были зафиксированы 4 640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 531 ребенок и 95 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 1 609 человек, 93 пациента умерли. Выздоровели - 1 858 человек.
За сутки были протестированы: методом ПЦР - 33 878 человек, методом ИФА - 8 562, экспресс-тестами - 32 991 человек.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 325 796 человек, выздоровели - 2 225 130. От осложнений заболевания умерли 54 550 пациентов.
Всего было проведено 12 342 907 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 441 случай;
- Винницкая область - 147 случаев;
- Волынская область - 102 случая;
- Днепропетровская область - 273 случая;
- Донецкая область - 260 случаев;
- Житомирская область - 116 случаев;
- Закарпатская область - 49 случаев;
- Запорожская область - 212 случаев;
- Ивано-Франковская область - 135 случаев;
- Киевская область - 181 случай;
- Кировоградская область - 31 случай;
- Луганская область - 247 случаев;
- Львовская область - 294 случая;
- Николаевская область - 74 случая;
- Одесская область - 361 случай;
- Полтавская область - 134 случая;
- Ровенская область - 210 случаев;
- Сумская область - 109 случаев;
- Тернопольская область - 152 случая;
- Харьковская область - 343 случая;
- Херсонская область - 222 случая;
- Хмельницкая область - 224 случая;
- Черкасская область - 116 случаев;
- Черновицкая область - 174 случая;
- Черниговская область - 33 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
Напомним, 10 сентября в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, это было самым большим показателем с мая. Количество больных растет.
13 сентября Кабмин принял новые карантинные нормы. Они вступят в силу с 20 сентября. Кроме того, Минздрав приказал тестировать на коронавирус каждого человека с признаками ОРВИ.