За сутки в Украине зафиксировали 4 640 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 14 сентября, в Украине были зафиксированы 4 640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 531 ребенок и 95 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 609 человек, 93 пациента умерли. Выздоровели - 1 858 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 33 878 человек, методом ИФА - 8 562, экспресс-тестами - 32 991 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 325 796 человек, выздоровели - 2 225 130. От осложнений заболевания умерли 54 550 пациентов.

Всего было проведено 12 342 907 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 441 случай;

- 441 случай; Винницкая область - 147 случаев;

Волынская область - 102 случая;

Днепропетровская область - 273 случая;

Донецкая область - 260 случаев;

Житомирская область - 116 случаев;

Закарпатская область - 49 случаев;

Запорожская область - 212 случаев;

Ивано-Франковская область - 135 случаев;

Киевская область - 181 случай;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 247 случаев;

Львовская область - 294 случая;

Николаевская область - 74 случая;

Одесская область - 361 случай;

Полтавская область - 134 случая;

Ровенская область - 210 случаев;

Сумская область - 109 случаев;

Тернопольская область - 152 случая;

Харьковская область - 343 случая;

Херсонская область - 222 случая;

Хмельницкая область - 224 случая;

Черкасская область - 116 случаев;

Черновицкая область - 174 случая;

Черниговская область - 33 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Напомним, 10 сентября в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, это было самым большим показателем с мая. Количество больных растет.

13 сентября Кабмин принял новые карантинные нормы. Они вступят в силу с 20 сентября. Кроме того, Минздрав приказал тестировать на коронавирус каждого человека с признаками ОРВИ.