За сутки в Украине зафиксировали 4 640 новых случаев ковида

Госпитализированы 1 609 человек, 93 пациента умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 4 640 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 14 сентября, в Украине были зафиксированы 4 640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 531 ребенок и 95 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 609 человек, 93 пациента умерли. Выздоровели - 1 858 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 33 878 человек, методом ИФА - 8 562, экспресс-тестами - 32 991 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 325 796 человек, выздоровели - 2 225 130. От осложнений заболевания умерли 54 550 пациентов.

Всего было проведено 12 342 907 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 441 случай;
  • Винницкая область - 147 случаев;
  • Волынская область - 102 случая;
  • Днепропетровская область - 273 случая;
  • Донецкая область - 260 случаев;
  • Житомирская область - 116 случаев;
  • Закарпатская область - 49 случаев;
  • Запорожская область - 212 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 135 случаев;
  • Киевская область - 181 случай;
  • Кировоградская область - 31 случай;
  • Луганская область - 247 случаев;
  • Львовская область - 294 случая;
  • Николаевская область - 74 случая;
  • Одесская область - 361 случай;
  • Полтавская область - 134 случая;
  • Ровенская область - 210 случаев;
  • Сумская область - 109 случаев;
  • Тернопольская область - 152 случая;
  • Харьковская область - 343 случая;
  • Херсонская область - 222 случая;
  • Хмельницкая область - 224 случая;
  • Черкасская область - 116 случаев;
  • Черновицкая область - 174 случая;
  • Черниговская область - 33 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Напомним, 10 сентября в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, это было самым большим показателем с мая. Количество больных растет.

13 сентября Кабмин принял новые карантинные нормы. Они вступят в силу с 20 сентября. Кроме того, Минздрав приказал тестировать на коронавирус каждого человека с признаками ОРВИ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дженнифер Лоуренс беременна: актриса впервые станет мамойДженнифер Лоуренс беременна: актриса впервые станет мамой
Екатерина Кухар назвала свой весЕкатерина Кухар назвала свой вес
Потап впервые назвал причину своего развода с экс-супругойПотап впервые назвал причину своего развода с экс-супругой
Соломия Витвицкая устроила девичник в Лас-ВегасеСоломия Витвицкая устроила девичник в Лас-Вегасе
Тина Кароль показала кадры с новой фотосессииТина Кароль показала кадры с новой фотосессии
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки 141 796 украинцев вакцинировались против ковидаЗа сутки 141 796 украинцев вакцинировались против ковида
В Украине за сутки подтвердили более 3,3 тыс. случаев ковида, от осложнений умерли 97 человекВ Украине за сутки подтвердили более 3,3 тыс. случаев ковида, от осложнений умерли 97 человек
Большинство взрослых украинцев не планируют вакцинироваться от ковида, - опросБольшинство взрослых украинцев не планируют вакцинироваться от ковида, - опрос
За сутки в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев ковида
В Украине на прошлой неделе сделали более 900 тысяч прививок против ковидаВ Украине на прошлой неделе сделали более 900 тысяч прививок против ковида
В Киеве за сутки - почти 200 больных ковидом, умерло три человекаВ Киеве за сутки - почти 200 больных ковидом, умерло три человека
За сутки в Украине подтвердили 2 196 случаев коронавирусаЗа сутки в Украине подтвердили 2 196 случаев коронавируса
Количество случаев ковида в Украине продолжает расти: за сутки - более 3 800Количество случаев ковида в Украине продолжает расти: за сутки - более 3 800
Сейчас вакцины обеспечивают защиту людей от тяжелых форм ковида, а не коллективный иммунитет, - ВОЗСейчас вакцины обеспечивают защиту людей от тяжелых форм ковида, а не коллективный иммунитет, - ВОЗ
В Украине за сутки сделали рекордные 174 тысячи прививок от COVID-19В Украине за сутки сделали рекордные 174 тысячи прививок от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости