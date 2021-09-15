За сутки 141 796 украинцев вакцинировались против ковида

С начала кампании были привиты 6 028 879 человек.

За сутки 141 796 украинцев вакцинировались против ковида
Фото: КМДА

За прошедшие сутки, 14 сентября, в Украине 141 796 человек были вакцинированы против коронавируса. Одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы - 74 182.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение суток работали 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививок и 326 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании были привиты 6 028 879 человек, из них получили одну дозу - 6 028 877 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 959 086 (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего было сделано 10 987 963 прививки.

Напомним, в Украине от ковида пока вакцинировали менее 15% населения. Премьер-министр Денис Шмыгаль в августе говорил, что до конца года в Украине планируют вакцинировать минимум половину взрослого населения. 8 сентября Минздрав отчитался о более 10 млн прививок.

Прививки делают с 18 лет, но в отдельных случаях вакцину разрешено использовать детям в возрасте от 12 лет. Самыми популярными в Украине являются вакцина Pfizer, прививки которой получили более 2,1 млн человек, и Sinovac, которой вакцинировали почти 1,7 млн человек. Однако, согласно опросу, более 56% взрослого населения в ближайшей перспективе не планируют делать прививки. Они объясняют это недостаточно проверенными вакцинами и страхом перед возможными побочными эффектами.

Минздрав призывает украинцев вакцинироваться перед новой волной заболеваемости осенью, к которой может привести новый штамм "дельта". В стране не планируют вводить карательные меры к тем, кто откажется от вакцинации, но им будут создавать "максимальные препятствия в доступе к публичным местам". В метро и общественном транспорте COVID-сертификаты требовать не будут.

По данным Всемирной организации здравоохранения, программы вакцинации на нынешнем этапе обеспечивают, прежде всего, защиту людей от тяжелых форм заболевания, а не коллективный иммунитет. В ВОЗ отмечают, что чем легче передается вирус, тем выше должен быть процент привитых или переболевших, чтобы достичь коллективного иммунитета.

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