В Харькове 6-летний ребенок травмировался на школьном стадионе, его госпитализировали в тяжелом состоянии

Ребенка нашли без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Фото: Полиция Харьковской области

В Харькове 6-летний мальчик травмировался на школьном стадионе. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении Харьковской городской клинической больницы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, сообщение о госпитализации ребенка поступило в полицию около 18:00.

"По словам дежурного врача, по приезде на вызов они обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота", - сообщили в полиции.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

По факту травмирования школьника полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание от 2 до 5 лет тюремного заключения.

Напомним, вчера в Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома. Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.