На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 15,7 млн гривень

Ранее в Министерстве культуры заявили, что на восстановление костела Святого Николая понадобится от 75 миллионов гривень.

На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 15,7 млн гривень
Фото: Макс Требухов

На восстановление киевского костела Святого Николая, который пострадал в результате пожара, собрано 15,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

В ведомстве сообщили, что сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам общественного контроля за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ в Костеле Святого Николая.

В состав рабочей группы под председательством Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко вошли представители МКИП, Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования, Национального дома органной и камерной музыки Украины, Римско-Католической Церкви в Украине, а также бизнеса и общественности.

Министр проинформировал, что сейчас костел имеет предварительное заключение ГСЧС. На очереди - заключение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. После этого будет проведена экспертиза аварийного состояния, которая станет основанием для составления проектно-сметной документации.

С учетом минимальных сроков получения всех надлежащих выводов экспертов, работы в костеле начнутся в середине октября.

"Деньги на спасение костела Святого Николая продолжают поступать. Сегодня по состоянию на 17 часов на счету Национального дома органной и камерной музыки Украины 15,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве культуры заявили, что на восстановление киевского костела Святого Николая понадобится от 75 миллионов гривень.

Напомним, 3 сентября в Печерском районе столицы в костеле Св. Николая возник пожар, уничтоживший уникальный орган храма. По официальной версии причиной возгорания стало короткое замыкание в музыкальном инструменте.

Сооружение костела сейчас находится в перечне "большой реставрации" на 2021 год.

Костел святого Николая - римско-католический костел в Киеве, один из двух римско-католических в городе, построенных до 1917 года. Расположен в самом центре города на Большой Васильковской улице. Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

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