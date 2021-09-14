Кейт Хадсон выходит замуж

Кейт Хадсон за свои 42 года имела бурную личную жизнь. Она встречалась с известными и успешными мужчинами. Американская актриса оказалась падкая на творческих мужчин: у нее были серьезные отношения в основном с музыкантами.

Кейт Хадсон показала обручальное кольцо и объявила о помолвке

В 2000 году она вышла замуж за музыканта Криса Робинсона, которому родила сына Райдера. После она состоялась в гражданском браке с Мэттью Беллами, фронтменом группы Muse, — ему она подарила сына Бигама. А с 2016 года у нее серьезные отношения с музыкантом Дэнни Фудзикава. В 2018 году пара стала родителями – у Кейт Хадсон родилась ее первая и единственная дочь Рани Роуз.

И вот спустя пять лет отношений влюбленные решили, наконец, пожениться. Об этом актриса рассказала в личном аккаунте в Инстаграм. Она опубликовала совместное с любимым фото, на котором можно увидеть обручальное кольцо.

"Поехали", — отметила в публикации Кейт Хадсон.

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Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

Напомним, Бритни Спирс выходит замуж за своего молодого возлюбленного.


Анастасия Березовская, Тудей

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