Еврейская община Украины отрицает вспышку COVID-19 среди паломников-хасидов

В Объединенной еврейской общине Украины обращают внимание, что эта информация не имеет подтверждения в официальных источниках Израиля.

Объединенная еврейская община Украины отрицает массовое заражение брацлавских хасидов в Умани на праздновании Рош а-Шана.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном в Telegram.

В Объединенной еврейской общине Украины обращают внимание, что эта информация не имеет подтверждения в официальных источниках Израиля.

Впервые информация появилась в ряде СМИ со ссылкой на МОЗ и МВД Израиля, при этом на сайте министерства нет сообщений о таком количестве зараженных, отмечается в заявлении.

Кроме того, напомнили в еврейской общине, в Черкасской ОГА и Уманской РГА отрицают возможность вспышки коронавируса среди паломников.

Объединенная еврейская община Украины призывает СМИ дождаться официального заявления компетентных ведомств и не спекулировать на этой теме.

Ранее ряд украинских СМИ обнародовали информацию со ссылкой на израильскую прессу об обнаружении около 1,5 тыс. случаев ковида среди хасидов, вернувшихся с празднования иудейского нового года Рош а-Шана в Умани.

Напомним, паломники-хасиды традиционно съезжаются в Умань для празднования Рош а-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. По данным Национальной полиции, в этом году в Умань совершили паломничество более 30 тысяч человек.