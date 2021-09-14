Закарпатье на следующей неделе перейдет в "желтую" зону, - глава ОГА

На Закарпатье планируют ввести "желтый" уровень эпидемиологической опасности из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полосков.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается. Со следующей недели Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности", - сообщил Полосков.

Он отметил, что на территории области работать смогут только те учебные заведения, где вакцинировано 80% сотрудников или более одной или двумя дозами вакцины. Те же из них, где вакцинировано меньшее число, закроют на карантин. Дети, обучающиеся в садах и школах, а также студенты будут вынуждены находиться дома.

"Ситуацию еще можно исправить, если работники образования с полной ответственностью отнесутся к своей обязанности заботиться о здоровье детей и обеспечивать непрерывность образовательного процесса, и сделают первую дозу прививки на этой неделе. В противном случае учебные заведения будут закрыты, и образовательный процесс приостановлен до достижения установленного уровня вакцинации", - подчеркнул глава Закарпатской ОГА.

Напомним, в июле Кабинет министров решил, что учебные заведения в областях с желтым, оранжевым или красным карантинным уровнем эпидбезопасности смогут работать в очном режиме, но только если там вакцинировано 80% персонала.

В настоящее время обе дозы прививки получили около 30% педагогов по стране. Между тем МОЗ уже предупреждает о скором переходе страны в желтую зону. Сначала ее собирались ввести уже с 13 сентября, однако это произойдет позже.