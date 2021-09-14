В Харькове годовалый ребенок выпал с третьего этажа, полиция открыла производство

В Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома. Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о госпитализированном в больницу годовалом ребенке поступило в отдел полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 12 сентября от медиков. По предварительным данным, в тот день родители ребенка оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 она выпала из окна кухни", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.