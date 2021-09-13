В "Артеке" под Киевом умер 12-летний мальчик из Кропивницкого

В Международном детском центре "Артек", расположенном в Пуще-Водице в Киеве , умер 12-летний мальчик из Кропивницкого Павел Теровец.

Как сообщает Суспильне, 9 сентября мальчику стало плохо, и его поместили в изолятор. 12 сентября ребенок потерял сознание. Медики пытались реанимировать мальчика, вызвали "скорую". Однако спасти ребенка не удалось.

«Не травился, не падал, ничего не было. Я больше не могу никакую информацию, связанную с этим событием, комментировать", - сказал журналистам генеральный директор Международного детского центра Сергей Капустин.

Отец мальчика Игорь Теровец рассказал, что причина смерти, пока неизвестна, выводов медицинской экспертизы нет.

Начальник юридического отдела центра Игорь Блохин рассказал, что ведется расследование. Органы досудебного следствия возбудили уголовное производство.

По словам пресс-секретаря полиции Киева Юлии Гирдвилис, дело квалифицируют по статье 115 с пометкой "естественная смерть", но возможна переквалификация после результатов экспертизы.

Игорь Теровец воспитывал сына сам, передвигается мужчина в инвалидной коляске. Ребенок отдыхал в лагере по путевке для социально незащищенных семей.