Подозреваемый в изнасиловании сбежал из суда в Луцке

Мужчина беспрепятственно вышел из зала, как только судья объявил решение о двухмесячном аресте.

Из здания Луцкого горрайонного суда после избрания меры пресечения сбежал подсудимый. Инцидент произошел 13 сентября, сообщает ИА Волинські новини.

В пресс-службе патрульной полиции Волыни агентства подтвердили эту информацию.

Как стало известно, беглец был одет в спортивный костюм. Сейчас полицейские разыскивают его.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина убежал, как только судья объявил решение.

Пресс-секретарь службы судебной охраны в Волынской области Евгения Ковтун в комментарии изданию отметила, что функцию конвоирования должна была осуществлять полиция.

"Служба судебной охраны не имела права его задерживать, потому что не была предупреждена о приговоре судьи. Сотрудники не были в зале заседания, где был вынесен приговор, их не предупредили о нем. Служба судебной охраны несет функцию охраны общественного порядка, но не функцию конвоирования", - отметила Евгения Ковтун.

По информации Суспильного, беглеца обвиняют в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия.

Судья-спикер Вячеслав Покидюк рассказал, что мужчина исчез после избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Он покинул зал заседаний, вышел из здания суда и скрылся в неизвестном направлении.

"Он был объявлен в розыск в связи с уклонением, в суд он не являлся. Он не бежал из-под конвоя, он не был в боксах предусмотренных, он самовольно пришел, услышал решение суда, развернулся и вышел", - рассказал Вячеслав Покидюк.

По состоянию на 17:20 13 сентября правоохранители разыскивают обвиняемого и выясняют обстоятельства побега.

Напомним, 28 мая из зала Ирпенского городского суда сбежал подозреваемый, уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы. Мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.