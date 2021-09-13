В МОЗ назвали причину массового отравления школьников в Хмельницком

Причиной массового отравления учеников начальных классов в Хмельницком стал золотистый стафилококк. Его обнаружили у работников пищеблока Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1.

Об этом сообщили в Хмельницком областном центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

"По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована - установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в трех блюдах из 12 взятых образцов был обнаружен золотистый стафилококк. Также бактерия была зафиксирована и в 27 из 60 образцов смывов.

Сейчас среди отравившихся 15 лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице (14 детей, 1 взрослый) и 78 - амбулаторно. Всего в различные медицинские учреждения, в том числе и к семейным врачам, из-за отравления обратились 92 школьника и один взрослый. В то же время в подразделения полиции обратилось пока лишь 39 родителей.

Из-за отравления школьников Национальная полиция открыла уголовное производство - по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.