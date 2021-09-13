Швейцария выдвинула фильм об украинской гимнастке на "Оскар"

Лента уже получила награду на Каннском кинофестивале.

Фото: Кадр из фильма

Фильм "Ольга" режиссера Эли Граппе выдвинут на соискание премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", сообщает xsport.ua.

Картина стала претендентом в номинации на лучший международный художественный фильм.

Лента создавалась совместными усилиями Швейцарии, Украины и Франции. Первая, к слову, и выдвинула фильм на номинацию.

Действие ленты происходят в 2013 году. 15-летняя гимнастка должна выбрать между Швейцарией, где она готовится к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать-журналист освещает события Евромайдана.

Лента уже получила признание на Каннском кинофестивале. Во Франции "Ольга" удостоилась награды за лучший сценарий секции "Неделя критики".

Главные роли исполнили украинские гимнастки Анастасия Будяшкина и Сабрина Рубцова.