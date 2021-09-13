Полиция разоблачила схему с поддельными COVID-тестами для жителей ОРДЛО

Фальшивый ПЦР-тест стоил 500 грн.

Полиция разоблачила схему с поддельными COVID-тестами для жителей ОРДЛО

Киберполиция прекратила схему сбыта справок с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

По данным правоохранителей, 59-летний мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и "COVID сертификатов". Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ.

"Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок. Фигурант использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста составляла 500 гривен. Ежемесячная прибыль правонарушителя составила около 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля мужчины полицейские обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан.

Ранее в Харьковской области разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов, которые вносили в приложение для контроля самоизоляции "Дий дома". Среди клиентов были и те, кто имел положительный результат на коронавирус, что могло повлечь распространение пандемии. Организаторами схемы являются работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства.

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