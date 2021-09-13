Брат Кейт Миддлтон женился на француженке

Кейт Миддлтон и принц Уильям, по сообщениям, отгуляли свадьбу родного брата герцогини Кембриджской на юго-востоке Франции. Джеймс Миддлтон женился на своей давней возлюбленной спустя два года после помолвки.

Брат Кейт Миддлтон женился на красавице-блондинке во Франции

О помолвке младшего брата Кейт Миддлтон стало известно в сентябре 2019 года. Из-за пандемии паре пришлось несколько раз перенести торжество, и в итоге Джеймс Миддлтон и Ализа Тевенет решили все же сыграть скромную свадьбу в окружении родных.

Об этом 34-летний брат герцогини Кембриджской сообщил в личном аккаунте в Инстаграм.

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Публикация от James Middleton (@jmidy)

"Прошел год с тех пор, как я позвал Ализе выйти за меня замуж… Какой это был год! Два дома, изоляция, две попытки сыграть свадьбу, запуск новой компании, бритье бороды и многое другое. Но самое приятное то, что я могу разделить это все с тобой Ализе", — трогательно отметил Джеймс Миддлотон.

Напомним, стало известно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают из Кенсингтонского дворца.


Анастасия Березовская, Тудей

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