На Тернопольщине задержали банду на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинах

Организатором оказался 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои финансовые проблемы.

На Тернопольщине задержали банду на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинах
Фото: Національна поліція

На Тернопольщине полицейские разоблачили группу лиц на вымогательстве почти 7 миллионов гривен в биткоинах. Чтобы заставить предпринимателя отдать средства, злоумышленники подожгли два его магазина и угрожали мужчине и его родным физической расправой.

Организатору банды, которым оказался 25-летний врач, и его двум сообщникам уже сообщено о подозрении, информирует пресс-центр МВД.

Отмечается, что в конце мая этого года пострадавший обратился в полицию с заявлением о повреждении его магазинов в результате пожара. Полицейские выяснили, что причиной пожара стал поджог, к которому причастен житель Винницкой области. Впоследствии с потерпевшего потребовали почти 7 миллионов гривен в биткоинах (в эквиваленте 250 тыс. долл. США). В случае невыполнения требований, угрожали ему и его семье физической расправой, а также уничтожением имущества.

Правоохранители установили личность человека, который, собственно, и вел переговоры об угрозах. Это житель Киевской области, который, как выяснилось впоследствии, работает на организатора. Последний - 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои собственные финансовые проблемы.

Вчера, 12 сентября, оперативники теруправления стратегических расследований в Тернопольской, Киевской, Винницкой областях и Киеве, следователи следственного управления полиции в Тернопольской области при силовой поддержке КОРДа одновременно провели 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в других владениях, которыми они пользуются, и в транспортных средствах.

Продолжаются мероприятия по установлению места нахождения еще одного участника группировки и привлечению его к ответственности. Прокуроры обратились с ходатайством в суд об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

За вымогательство и повреждение имущества фигурантам грозит до 10 лет заключения.

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