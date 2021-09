Клип украинского режиссера получил три награды на MTV Video Music Awards

Клип на песню Montero (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X, который сняла украинский режиссер Таня Муиньо, получил главную награду MTV Video Music Awards 2021.

Как отмечается на сайте премии, клип признан победителем в трех категориях: "Видео года" , "Лучшая режиссура" и "Самые визуальные эффекты".

В общем клип был представлен в пяти номинациях нынешнего MTV Music Video Awards.

События в клипе разворачиваются на вымышленной розовой планете под названием Монтеро, где герой Lil Nas X переживает различные символические события от поцелуя со змееподобным существом к встрече с ангелом и Люцифером.

На YouTube клип, премьера которого состоялась в марте этого года, набрал почти 347 млн просмотров.

31-летняя Таня Муиньо - украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Муиньо - рекордсменка по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA, победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018).

В 2019 году Муиньо стала режиссером клипа американской певицы Кэти Перри , а в 2020 году - испанской исполнительницы Розалии.

В начале этого года украинка сняла скандальный клип для американской рэп-звезды Карди Би.

Муиньо живет в Одессе, родилась на Кубе, откуда родом ее отец.