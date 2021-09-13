Большинство взрослых украинцев не планируют вакцинироваться от ковида, - опрос

Процент противников вакцинации в Украине - один из самых высоких в мире.

Более 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют делать прививки от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточно проверенными вакцинами и страхом перед возможными побочными эффектами.

Об этом свидетельствует опрос "Демократических инициатив".

Процент противников вакцинации в Украине - один из самых высоких в мире.

Основным аргументом "за" вакцинацию является потребность работать в период усиления карантинных ограничений. Этот вариант набрал больше ответов, чем эффективность и безопасность вакцин. Для молодых респондентов одним из главных аргументов является возможность выезда за границу, для старших - рекомендации врачей.

Введение обязательной вакцинации в Украине является непопулярным. За обязательность прививок выступают чуть более 23% опрошенных, против - почти 52%. Респонденты, которые сами болели или вероятно болели COVID-19, чаще выступают за обязательность вакцинации.

Исследование проводилось при финансовой поддержке Великобритании в период с 14 по 24 августа, были опрошены две тысячи человек. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, что в Украине от ковида пока вакцинировали менее 15% населения. Премьер-министр Денис Шмыгаль в августе говорил, что до конца года в Украине планируют вакцинировать минимум половину взрослого населения.

Прививки против ковида в Украине делают с 18 лет, но в отдельных случаях вакцину разрешено использовать детям в возрасте от 12 лет.

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