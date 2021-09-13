Бритни Спирс объявила о помолвке

Бритни Спирс совсем недавно жаловалась на то, что ее опекун, то есть отец, запрещает ей не только руководить собственными финансами, но и принимать важные жизненные решения, вроде, выйти замуж или родить ребенка.

Бритни Спирс выходит замуж за своего молодого возлюбленного

Однако после того как Джейми Спирс попросил суд перестать быть опекуном дочери, Бритни Спирс почти сразу же сообщила о помолвке.

В 2016 году на съемках своего клипа Slumber Party артистка познакомилась с очаровательным молодым человеком, моделью и фитнес-тренером, который на 12 лет ее старше. Встречаются влюбленные уже более четырех лет и души друг в друге не чают. Они живут вместе, тренируются и часто путешествуют.

В личном аккаунте в Инстаграм Бритни Спирс опубликовала видео, в котором безумно счастливая продемонстрировала на камеру свое помолвочное кольцо с большим квадратным бриллиантом. Видимо, 27-летний Асгари выложил за него не одну сотню тысяч долларов.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Напомним, Бритни Спирс решила уйти на пенсию и завершить карьеру певицы.


Анастасия Березовская, Тудей

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