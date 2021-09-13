Бритни Спирс объявила о помолвке

Бритни Спирс совсем недавно жаловалась на то, что ее опекун, то есть отец, запрещает ей не только руководить собственными финансами, но и принимать важные жизненные решения, вроде, выйти замуж или родить ребенка.

Однако после того как Джейми Спирс попросил суд перестать быть опекуном дочери, Бритни Спирс почти сразу же сообщила о помолвке.

В 2016 году на съемках своего клипа Slumber Party артистка познакомилась с очаровательным молодым человеком, моделью и фитнес-тренером, который на 12 лет ее старше. Встречаются влюбленные уже более четырех лет и души друг в друге не чают. Они живут вместе, тренируются и часто путешествуют.

В личном аккаунте в Инстаграм Бритни Спирс опубликовала видео, в котором безумно счастливая продемонстрировала на камеру свое помолвочное кольцо с большим квадратным бриллиантом. Видимо, 27-летний Асгари выложил за него не одну сотню тысяч долларов.

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Напомним, Бритни Спирс решила уйти на пенсию и завершить карьеру певицы.