Хасиды, которые были в Умани, массово заразились коронавирусом

В хасидов, которые были в Умани на праздновании Рош-ха-Шана, по возвращении в Израиль массово подтверждают COVID-19.

Как сообщает Haaretz, по состоянию на пятницу в Израиль из Украины вернулись около 17 тысяч паломников. По данным Министерства здравоохранения Израиля, около 1 600 из них получили положительный тест на коронавирус. Этот показатель в девять раз больше по сравнению со средним показателем для прибывших из всех стран.

Сайт Ynet со ссылкой на субботние данные Минздрава Израиля пишет, что ковид подтвердили у 13,5% паломников - это более чем вдвое превышает общегосударственный показатель в 6,6%.

Израильские паломники в основном не носили маски во время пребывания в Умани. Более того, сотни хасидов подозреваются израильской полицией в подделке негативных тестов на ковид, которые требуются для возвращения в Израиль.

Незадолго до начала паломничества в Умань приезжал главный израильский специалист по коронавирусу Салман Зарка. Он предупреждал, что хасиды могут спровоцировать новую волну ковида в Израиле и завезти в страну новые штаммы коронавируса.

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса паломничество из-за рубежа запретили. В 2019 и 2018 годах в торжествах участвовали примерно по 30 тысяч паломников, в этом году пограничники пропустили более 15 тысяч хасидов.