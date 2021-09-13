В Украине на прошлой неделе сделали более 900 тысяч прививок против ковида

За прошедшие сутки были вакцинированы 45 148 человек.

За прошедшую неделю в Украине сделали 921 443 прививки против коронавируса.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки были вакцинированы 45 148 человек: одну дозу получили 16 930 человек, а полностью были иммунизированы - 28 218.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 5 906 742 человека, из них получили одну дозу - 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 804 204 человека.

Вакцинацию в Украине осуществляют четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). Все они предусматривают введение двух доз.

Напомним, Минздрав призывает граждан вакцинироваться перед возможной новой волной заболеваемости ковидом осенью, к которой может привести новый штамм "дельта". Кроме того, в ВОЗ отмечают, что сейчас вакцины обеспечивают защиту людей от тяжелых форм ковида, а не коллективный иммунитет.

В Минздраве отмечают, что не планируют вводить карательные меры к тем, кто откажется от вакцинации, но им будут создавать "максимальные препятствия в доступе к публичным местам".