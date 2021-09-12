В Киеве за сутки - почти 200 больных ковидом, умерло три человека

В больницы столицы госпитализировали 28 больных коронавирусом.

В Киеве за субботу, 11 сентября, выявили 193 больных коронавирусом. Три человека умерли.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 55, в Подольском - 43, в Шевченковском и Оболонском районах - по 20 случаев", - отметил мэр.

Заболели 113 женщин в возрасте от 19 до 86 лет, 63 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет, а также 5 девочек в возрасте от 9 до 13 лет и 12 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 28 больных коронавирусом. А также 58 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 77 человек.

В целом коронавирус преодолели 218 197 жителей Киева.

Всего в столице от COVID-19 зафиксировано 5 307 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 227 695.

Напомним, за субботу, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавируса.

За пятницу, 10 сентября, подтвердили 3 869 новых случаев коронавируса.

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