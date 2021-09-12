В Хмельницком до сих пор госпитализированы 14 детей, которые отравились в школе

По состоянию на воскресенье,12 сентября, в Хмельницком с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция до сих пор госпитализированы 14 детей, которые отравились в школе.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Ученики и еще один взрослый лечатся в инфекционной больнице города, угрозы их жизни нет.

78 человек находятся на амбулаторном лечении в состоянии легкой степени тяжести. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, по состоянию на 10 сентября в различные медицинские учреждения, в том числе и к семейным врачам, из-за отравления обратилось 92 школьника. В то же время в подразделения полиции обратилось пока лишь 39 родителей.

Из-за отравления школьников Национальная полиция открыла уголовное производство - по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.