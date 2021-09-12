В Хмельницком до сих пор госпитализированы 14 детей, которые отравились в школе

Предварительный диагноз - ротавирусная инфекция.

В Хмельницком до сих пор госпитализированы 14 детей, которые отравились в школе
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

По состоянию на воскресенье,12 сентября, в Хмельницком с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция до сих пор госпитализированы 14 детей, которые отравились в школе.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Ученики и еще один взрослый лечатся в инфекционной больнице города, угрозы их жизни нет.

78 человек находятся на амбулаторном лечении в состоянии легкой степени тяжести. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, по состоянию на 10 сентября в различные медицинские учреждения, в том числе и к семейным врачам, из-за отравления обратилось 92 школьника. В то же время в подразделения полиции обратилось пока лишь 39 родителей.

Из-за отравления школьников Национальная полиция открыла уголовное производство - по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Екатерина Кухар назвала свой весЕкатерина Кухар назвала свой вес
Тина Кароль проигнорировала требование заказчикаТина Кароль проигнорировала требование заказчика
Катя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фотоКатя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фото
Евгения Власова породила слухи о новом романеЕвгения Власова породила слухи о новом романе
Соломия Витвицкая устроила девичник в Лас-ВегасеСоломия Витвицкая устроила девичник в Лас-Вегасе
Блок рекламы


Похожие новости
Растет число учащихся, отравившихся в хмельницкой школеРастет число учащихся, отравившихся в хмельницкой школе
В школе в Хмельницком отравились 84 ученикаВ школе в Хмельницком отравились 84 ученика
На Прикарпатье во время празднования в заведении общественного питания отравились 19 человекНа Прикарпатье во время празднования в заведении общественного питания отравились 19 человек
На Закарпатье нашли четырех детей, которые накануне заблудились в лесуНа Закарпатье нашли четырех детей, которые накануне заблудились в лесу
На Закарпатье ищут 4 детей, которые пошли в лес собирать черникуНа Закарпатье ищут 4 детей, которые пошли в лес собирать чернику
Мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей в Харькове, сообщено о подозренииМужчине, который застрелил собаку на глазах у детей в Харькове, сообщено о подозрении
На Закарпатье спасатели вытащили из воды троих детей, которых чуть не смыло рекойНа Закарпатье спасатели вытащили из воды троих детей, которых чуть не смыло рекой
За воскресенье в Украине подтвердили 300 случаев ковида, госпитализированы 400 человекЗа воскресенье в Украине подтвердили 300 случаев ковида, госпитализированы 400 человек
Прививка от коронавируса уже делается и детям: в Украине вакцинируют детей старше 12 летПрививка от коронавируса уже делается и детям: в Украине вакцинируют детей старше 12 лет
В Житомирской области разоблачили делков, которые добывали тротил с авиабомб времен Второй мировой войныВ Житомирской области разоблачили делков, которые добывали тротил с авиабомб времен Второй мировой войны
Последние новости
Подгружаем последние новости