Потап впервые назвал причину своего развода с экс-супругой

Украинский рэпер и продюсер Потап спустя семь лет после развода с первой супругой Ириной Горовой впервые признался, кто стал инициатором разрыва их отношений. Артист признался, что на тот период времени нашел в себе силы, чтобы поговорить с экс-женой и больше не "мучить ее".

“Это было очень больно“: Потап впервые назвал причину своего развода с экс-супругой

Алексей Потапенко и Ирина Горовая расстались в 2014 году, когда у Потапа уже зарождались отношения с Настей Каменских, которые они тщательно скрывали. Процесс развода, по словам Потапа, был для него очень болезненным и сложным.

"Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце", – рассказал Потап в интервью ЖВЛ.

Потап и Горовая после развода остались друзьями и партнерами по продюсерскому центру Mozgi Entertainmen. Они вместе воспитывают 13-летнего сына Андрея, а у Потапа остались хорошие отношения с дочерью Горовой от первого брака, к которой Потап всегда относился как к родной.

Потап в 2019 году женился на Насте Каменских, а вот о личной жизни Ирины Горовой подробностей не известно. Она ведет успешный бизнес, воспитывает двоих детей, путешествует, проводит мотивационные лекции и никогда не отзывается плохо об экс-супруге.

Ранее Потап рассказал, сколько они с Настей Каменских планируют иметь в будущем детей.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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