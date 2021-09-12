За сутки в Украине подтвердили 2 196 случаев коронавируса

За субботу, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Летальных случаев - 22.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1 257 человек и выписаны 499.

В сутки методом ПЦР протестировано 18 887 человек, методом ИФА - 3 099 и экспресс-тестами - 16 716.

За все время пандемии в Украине заболело 2 316 619 человек, выписаны - 2 221 110, умерло - 54 342 и проведено 12 269 080 ПЦР-тестирований.

Напомним, в пятницу, 10 сентября, в Украине зафиксировано 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с мая.

С 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За предыдущую неделю было зарегистрировано более 13 000 новых случаев болезни. Это на 37% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - менее 14% от общего количества населения.