За сутки в Украине подтвердили 2 196 случаев коронавируса

Летальных случаев – 22.

За сутки в Украине подтвердили 2 196 случаев коронавируса
Фото: Киевсовет

За субботу, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Летальных случаев - 22.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1 257 человек и выписаны 499.

В сутки методом ПЦР протестировано 18 887 человек, методом ИФА - 3 099 и экспресс-тестами - 16 716.

За все время пандемии в Украине заболело 2 316 619 человек, выписаны - 2 221 110, умерло - 54 342 и проведено 12 269 080 ПЦР-тестирований.

Напомним, в пятницу, 10 сентября, в Украине зафиксировано 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с мая.

С 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За предыдущую неделю было зарегистрировано более 13 000 новых случаев болезни. Это на 37% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - менее 14% от общего количества населения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Екатерина Кухар назвала свой весЕкатерина Кухар назвала свой вес
Тина Кароль проигнорировала требование заказчикаТина Кароль проигнорировала требование заказчика
Катя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фотоКатя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фото
Евгения Власова породила слухи о новом романеЕвгения Власова породила слухи о новом романе
Соломия Витвицкая устроила девичник в Лас-ВегасеСоломия Витвицкая устроила девичник в Лас-Вегасе
Блок рекламы


Похожие новости
Количество случаев ковида в Украине продолжает расти: за сутки - более 3 800Количество случаев ковида в Украине продолжает расти: за сутки - более 3 800
В Украине за сутки сделали рекордные 174 тысячи прививок от COVID-19В Украине за сутки сделали рекордные 174 тысячи прививок от COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 663 новых случая ковида - больше всего с маяЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 663 новых случая ковида - больше всего с мая
В Киеве от коронавируса вакцинировались 50% населения, - КГГАВ Киеве от коронавируса вакцинировались 50% населения, - КГГА
За сутки в Украине зафиксировали 2 197 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 2 197 новых случаев ковида
В Умани зарегистрированы первые случаи коронавируса среди паломников-хасидовВ Умани зарегистрированы первые случаи коронавируса среди паломников-хасидов
В Украине подтверждено 855 случаев штамма "дельта"В Украине подтверждено 855 случаев штамма "дельта"
За сутки в Украине зафиксировали 2693 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 2693 новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировано 2075 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировано 2075 новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 749 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 749 новых случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости