Тина Кароль показала кадры с новой фотосессии

Украинская певица Тина Кароль умеет удивить и эпатировать публику. Исполнительница продемонстрировала элегантный белый брючный костюм, но сделала это с "перчинкой".

Тина Кароль показала провокационное фото с “перчинкой“

На своей странице в Инстаграм Тина Кароль нередко публикует провокационные кадры. Стоит отметить, что звезда украинского шоу-бизнеса для выступлений выбирает весьма откровенные и соблазнительные наряды. Но, как оказалось, произвести фурор певица может не только в платье с умопомрачительным декольте.

Тина Кароль поделилась с поклонниками новыми снимками, на них исполнительница позирует в элегантном брючном костюме, скромном и изысканном. Позирует, надо признать, как профессиональная модель, принимая весьма недвусмысленные позы… Зато зрителям очень даже нравится!

Тина Кароль показала провокационное фото с “перчинкой“

"Тина в костюмах - это просто sugar mommy??? Девочки, я горю!", "Вы с Даном договорились?!Как-же я люблю такой актив!Когда вы вдвоем здесь-интернет взрывается!Задайте жару-НАШИ ?", "Тина, какая ты красивая?", " Тина + костюм = богиня ??", " Так вами горжусь!!.??? вы мне мотивируете и заставляете двигаться вперёд!? Я тоже прошла трудный путь, чтобы быть, где я есть ???".

Тина Кароль показала провокационное фото с “перчинкой“

Напомним, Тина Кароль намекнула поклонникам о переменах в личной жизни. Певица призналась в любви…


Шевченко Лилия, Тудей

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