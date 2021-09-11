Растет число учащихся, отравившихся в хмельницкой школе

К врачам обратились 92 ребенка.

Растет число учащихся, отравившихся в хмельницкой школе
Фото: ukrinform.ua

В Хмельницком выросло количество учеников начальных классов, которые отравились в местной школе.

Об этом сообщили в секторе коммуникации областной полиции.

По состоянию на 10 сентября, в различные медицинские учреждения, в том числе и к семейным врачам, обратились 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии".

В то же время в подразделения полиции обратились пока лишь 39 родителей. Следователи выясняют состояние здоровья других детей.

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения, а работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

Напомним, из-за отравления школьников Национальная полиция открыла уголовное производство - по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.

Информацию о первых 4 случаях госпитализации детей полицейские получили 7 сентября. 9 сентября было известно, что отравились 84 ученика.

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