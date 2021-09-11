Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились в восхитительных образах на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Знаменитая пара американских актеров была приглашена на просмотр исторического триллера Ридли Скотта "Последняя дуэль".

52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек в предпоследний вечер международного кинофестиваля прошлись по красной дорожке в нарядах от неподражаемого ливанского дизайнера Georges Hobeika (Джордж Хобейка).

Джей Ло выбрала длинное белое платье в пол. "Изюминкой" образа стало умопомрачительно глубокое декольте, окаймленное крупными камнями, а также высокий разрез с левой стороны.

Весьма достойно смотрелся рядом с очаровательной Джей Ло ее новый избранник Бен Аффлек. Американский актер и сценарист появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в роскошном черном смокинге.

"Беннифер", как уже успели окрестить пару многочисленные поклонники, держались за руки и мило улыбались друг другу и всем присутствующим на празднике мирового кино.

Отметим, что Венецианский кинофестиваль 2021 года стартовал 1 сентября, дата завершения – 11 сентября. В последний день международного киносмотра станет известно, кто стал обладателем главного приза фестиваля – "Золотого льва".

Напомним, ранее Дженнифер Лопес и Бен Аффлек удивили публику совместным выходом в свет. Что не так было с внешним видом знаменитой пары?