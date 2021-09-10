В Кременце задержали роSSийского "криминального авторитета", которого разыскивал Интерпол

Решается вопрос об экстрадиции.

В Кременце задержали роSSийского "криминального авторитета", которого разыскивал Интерпол
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала роSSийского "криминального авторитета", известного под прозвищем "Рома Попенок", который находился в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что, скрываясь в Украине, преступник пытался распространить влияние роSSийского криминалитета на территорию нашей страны. Мужчина занимал в роSSийской уголовной среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской областью РФ.

Иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Для въезда злоумышленник использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя.

Преступника задержали по месту его укрытия в городе Кременец Тернопольской области. Его передали работникам Национальной полиции. Сейчас решается вопрос о применении экстрадиционного ареста, а также проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Напомним, ранее Государственная пограничная служба задержала гражданина РФ Левана Булискерию, известного как "вор в законе" Леван Гальский.

В 2020 году в Украине вступила в силу уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе".

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