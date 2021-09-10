Умер актер Арт Метрано - Маузер с "Полицейской академии"

Фото: Warner Bros.

Американский комик и актер Арт Метрано, известный по роли Маузера в фильмах "Полицейская академия 2" и "Полицейская академия 3", умер. Ему было 84 года.

Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына.

Актерская карьера Метрано пришлась в основном на 1970-1980 годы. Кроме "Полицейской академии", он снимался, в частности, в спин-оффе "Счастливых дней", "Джоанне любит Чачи", в ситкомах "Все в семье", "Очарованный", сериале "Старски и Хатч" и другие.

В сентябре 1989 года актер упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе, сломал три позвонка и остался парализованным. Ему удалось частично восстановить подвижность конечностей, но до конца жизни актер был вынужден передвигаться на коляске. После своей травмы он почти перестал сниматься.

"Это произошло, когда он был на вершине своей карьеры, а потом все прекратилось. Но ему удалось получить удовольствие от жизни и преодолеть трудности", - сказал сын актера.

Фото: WLRN

Арт Метрано умер 8 сентября в своем доме в Флориде.

Напомним, что накануне во Франции умер знаменитый актер Жан-Поль Бельмондо.