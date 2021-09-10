?Сейчас вакцины обеспечивают защиту людей от тяжелых форм ковида, а не коллективный иммунитет, - ВОЗ

Чем легче передается вирус, тем выше должен быть процент привитых или переболевших.

Программы по вакцинации против коронавируса COVID-19 на нынешнем этапе обеспечивают, прежде всего, защиту людей от тяжелых форм заболевания, а не коллективный иммунитет.

Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ганс Клюге, передает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, главной целью вакцинации сейчас стало, прежде всего, предотвращение тяжелых форм заболевания, предотвращение смерти", - сказал Клюге, которого цитирует газета "Фигаро".

Издание напоминает, что в мае 2021 года Клюге считал, что пандемия завершится, когда мы добьемся вакцинации 70% населения планеты. Сейчас он отметил, что дал такую оценку, поскольку на тот момент еще не было распространения новых, более заразных и сильных штаммов ковида.

Клюге также отметил, что чем легче передается вирус, тем выше должен быть процент привитых или переболевших, чтобы постичь коллективного иммунитета.

"Если мы предположим, что COVID-19 продолжит мутировать и останется с нами, как, например, грипп, то нам нужно рассчитать, как постепенно менять нашу стратегию по вакцинации ... Нам нужно получить крайне важную информацию о том, как действует введение дополнительных доз вакцины", - добавил Клюге.

Напомним, ранее в ВОЗ отметили, что прививки дополнительной третьей дозой вакцины от COVID-19 являются не роскошью, а способом обезопасить наиболее уязвимые категории населения.