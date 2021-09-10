Екатерина Кухар назвала свой вес

Екатерина Кухар самая успешная украинская балерина, прима Национальной оперы и балета. Она очень стройная, утонченная и хрупкая. Оказывается, весит известная танцовщица совсем не много.

Екатерина Кухар призналась, сколько весит

Крошечная украинская балерина Екатерина Кухар призналась, сколько же она весит. Украинская Дюймовочка рассказала, что ее вес составляет всего 41 килограмм. И это при росте 161 сантиметр.

Интересно то, что прима-балерина не отказывает себе в различных вкусностях, например сырокопченых изделиях на ночь. Но это никак не сказывается на ее фигуре, ведь она в основном придерживается правильного питания, не налегает на сладкое и много занимается.

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

39-летняя танцовщица до сих пор выступает в театре и ездит с гастролями, танцуя вместе со своим супругом Александром Стояновым. Их пара считается одной из самых лучших не только на территории Украины, но и за ее пределами.


Напомним, Екатерина Кухар похвасталась новой прической в стиле золотого века Голливуда.


Анастасия Березовская, Тудей

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