Екатерина Кухар назвала свой вес

Екатерина Кухар самая успешная украинская балерина, прима Национальной оперы и балета. Она очень стройная, утонченная и хрупкая. Оказывается, весит известная танцовщица совсем не много.

Крошечная украинская балерина Екатерина Кухар призналась, сколько же она весит. Украинская Дюймовочка рассказала, что ее вес составляет всего 41 килограмм. И это при росте 161 сантиметр.

Интересно то, что прима-балерина не отказывает себе в различных вкусностях, например сырокопченых изделиях на ночь. Но это никак не сказывается на ее фигуре, ведь она в основном придерживается правильного питания, не налегает на сладкое и много занимается.

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39-летняя танцовщица до сих пор выступает в театре и ездит с гастролями, танцуя вместе со своим супругом Александром Стояновым. Их пара считается одной из самых лучших не только на территории Украины, но и за ее пределами.