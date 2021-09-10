Холостячка Ксения Мишина в трендовом костюме украсила красную дорожку в Хорватии

"Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками важным событием в своей жизни. Она прибыла на Хорватский международный кинорынок, где состоится премьера ее нового сериала. Работу украинской актрисы увидят множество зарубежных экспертов, что может дать большой толчок в ее карьере.

“Холостячка“ Ксения Мишина в трендовом костюме украсила красную дорожку в Хорватии

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз главная героиня первого сезона романтического проекта "Холостячка" поделилась с поклонниками новостями из Хорватии. По словам Ксении Мишиной, за границу вместе с сыном она прилетела не ради отдыха, а чтобы представить свою новую актерскую работу.

"Многие думают, что я прилетела в Хорватию отдыхать, но на самом деле это не так. Вот, буквально несколько минут назад началось для меня очень важное ответственное мероприятие Хорватский международный кинорынок, куда прилетели представители разных стран, дистрибьюторы, прокатчики, и где мы сейчас будем презентовать наш сериал "Зломовчання". Очень волнуюсь, скоро все начнется, жду этого момента и очень переживаю. Пожелайте мне удачки", - отметила Ксения Мишина.

“Холостячка“ Ксения Мишина в трендовом костюме украсила красную дорожку в Хорватии

Экс-"Холостячка" предстала в кадре в черном брючном костюме, состоящем из широких брюк и пиджаке умеренного оверсайза с подплечниками. Образ актриса завершила широким кожаным поясом-корсетом на талии. Волосы она оставила распущенными, а также нанесла легкий естественный макияж.

Напомним, “Холостячка“ Ксения Мишина разочаровала выбором наряда для линейки в школе сына: “Она еще и без трусов“.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евгения Власова в коротких шортах похвасталась стройными ножкамиЕвгения Власова в коротких шортах похвасталась стройными ножками
Катя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фотоКатя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фото
Евгения Власова породила слухи о новом романеЕвгения Власова породила слухи о новом романе
Тина Кароль проигнорировала требование заказчикаТина Кароль проигнорировала требование заказчика
Дженнифер Лоуренс беременна: актриса впервые станет мамойДженнифер Лоуренс беременна: актриса впервые станет мамой
Блок рекламы


Похожие новости
Дженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном АффлекомДженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном Аффлеком
Полтавская область с 15 апреля перейдет в "красную" зонуПолтавская область с 15 апреля перейдет в "красную" зону
Еще две области официально перейдут в "красную" зону с 9 апреляЕще две области официально перейдут в "красную" зону с 9 апреля
Киевская и Сумская области 24 марта официально перейдут в "красную зону"Киевская и Сумская области 24 марта официально перейдут в "красную зону"
Киев и Одесская область официально перейдут в "красную зону" 23 мартаКиев и Одесская область официально перейдут в "красную зону" 23 марта
Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную зону" карантинаОдесская область по индикаторным показателям попала в "красную зону" карантина
Киев по индикаторным показателям попал в "красную" зонуКиев по индикаторным показателям попал в "красную" зону
Закарпатская область переходит в "красную зону" 8 мартаЗакарпатская область переходит в "красную зону" 8 марта
Житомирская область с 3 марта перейдет в "красную" зону (обновлено)Житомирская область с 3 марта перейдет в "красную" зону (обновлено)
С 1 марта Черновицкая область перейдет в "красную зону"С 1 марта Черновицкая область перейдет в "красную зону"
Последние новости
Подгружаем последние новости