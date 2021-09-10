“Холостячка“ Ксения Мишина в трендовом костюме украсила красную дорожку в Хорватии

"Холостячка" Ксения Мишина поделилась с поклонниками важным событием в своей жизни. Она прибыла на Хорватский международный кинорынок, где состоится премьера ее нового сериала. Работу украинской актрисы увидят множество зарубежных экспертов, что может дать большой толчок в ее карьере.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз главная героиня первого сезона романтического проекта "Холостячка" поделилась с поклонниками новостями из Хорватии. По словам Ксении Мишиной, за границу вместе с сыном она прилетела не ради отдыха, а чтобы представить свою новую актерскую работу.

"Многие думают, что я прилетела в Хорватию отдыхать, но на самом деле это не так. Вот, буквально несколько минут назад началось для меня очень важное ответственное мероприятие Хорватский международный кинорынок, куда прилетели представители разных стран, дистрибьюторы, прокатчики, и где мы сейчас будем презентовать наш сериал "Зломовчання". Очень волнуюсь, скоро все начнется, жду этого момента и очень переживаю. Пожелайте мне удачки", - отметила Ксения Мишина.

Экс-"Холостячка" предстала в кадре в черном брючном костюме, состоящем из широких брюк и пиджаке умеренного оверсайза с подплечниками. Образ актриса завершила широким кожаным поясом-корсетом на талии. Волосы она оставила распущенными, а также нанесла легкий естественный макияж.

Напомним, “Холостячка“ Ксения Мишина разочаровала выбором наряда для линейки в школе сына: “Она еще и без трусов“.