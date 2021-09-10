В школе в Хмельницком отравились 84 ученика

Десять пришлось госпитализировать.

В школе в Хмельницком отравились 84 ученика
Фото: ukrinform.ua

В одной из школ Хмельницкого произошло массовое отравление детей начальных классов.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 сентября заболели 84 ребенка и один взрослый. Основные клинические проявления - многократная рвота, диарея, повышение температуры тела от 37°С до 39°С. Предварительный диагноз - "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит".

Все заболевшие дети ели в школьной столовой школы №1.

Десять детей и взрослого госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные имеют легкое течение заболевания.

В учебном заведении и дома у больных провели дезинфекцию. Весь персонал пищеблока обследовали на кишечные инфекции и стафилококк. Окончательные результаты ожидают следующего понедельника.

Полиция возбудила уголовное дело для установления обстоятельств и причин заболевания.

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