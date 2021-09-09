В Грузии вооруженный мужчина захватил отделение банка

Это второй случай за последний год, предыдущего преступника так и не поймали.

В Грузии вооруженный мужчина захватил отделение банка
Фото: radiotavisupleba.ge

В городе Кварели на востоке Грузии вооруженный мужчина захватил отделение банка.

Об этом сообщило МВД Грузии, пишет newsgeorgia.ge.

"Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и срочные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия. МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции на месте", - говорится в сообщении полиции.

Местные СМИ сообщили, что мужчина вооружен гранатой, а в отделении банка находятся сотрудники и посетители.

Напомним, что год назад, 21 октября, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал "Банка Грузии", взял в заложники сотрудников и посетителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. Полиция выполнила требования грабителя, и он благополучно покинул банк с деньгами.

Никто из заложников не пострадал.

Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Есебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.

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