В Грузии вооруженный мужчина захватил отделение банка

Это второй случай за последний год, предыдущего преступника так и не поймали.

В городе Кварели на востоке Грузии вооруженный мужчина захватил отделение банка.

Об этом сообщило МВД Грузии, пишет newsgeorgia.ge.

"Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и срочные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия. МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции на месте", - говорится в сообщении полиции.

Местные СМИ сообщили, что мужчина вооружен гранатой, а в отделении банка находятся сотрудники и посетители.

Напомним, что год назад, 21 октября, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал "Банка Грузии", взял в заложники сотрудников и посетителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. Полиция выполнила требования грабителя, и он благополучно покинул банк с деньгами.

Никто из заложников не пострадал.