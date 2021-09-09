Полиция заявила о разоблачении агрофирмы, которая держала в рабстве 120 человек

Людей, которых искали на вокзалах, спаивали и заставляли бесплатно работать.

Национальная полиция заявила об освобождении 120 человек, которых держали в рабстве на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области.

Об этом сообщается на сайте полиции и Киевской городской прокуратуры.

Фото: Национальная полиция

"Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева , Днепра и Одессы. Потенциальным сотрудникам «работодатели» обещали обеспечение жильем, питание и заработную плату от 3 000 до 4 000 гривен в месяц. Завербованных на работу лиц правонарушители доставляли на микроавтобусах и расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие условия для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Питание граждане получали из испорченных продуктов, а обещанные деньги им вообще не выплачивались", - рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

Утверждается, что людей спаивали, чтобы держать в повиновении. Кроме того, за ними постоянно наблюдали бригадиры, которые контролировали подъем и направление на работу, унижали, осуществляли психологическое давление.

Людям было запрещено самовольно выходить за пределы бараков. У них отбирали телефоны и паспорта.

Документирование преступления продолжалось несколько месяцев, после чего 8 сентября было проведено 18 обысков для изъятия вещественных доказательств. По подозрению в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса) полиция задержала пять человек. Это - четверо мужчин и женщина, уроженцы Днепропетровской области, 1975, 1988, 1986, 1992 и 1961 гг рождения.

17 пострадавших написали заявления о совершении в отношении них преступления.

Напомним, что в августе полиция сообщила о разоблачении 60-летней жительницы одного из сел в Волынской области, которая незаконно удерживала в рабстве трех мужчин. Ее дело уже рассматривается в суде.