На Харьковщине разоблачили схему подделки ПЦР-тестов - злоумышленники вносили недостоверные данные в "Действуй дома"

Фото: Управление СБУ в Харьковской области

В Харьковской области разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов, которые вносили в приложение для контроля самоизоляции "Действуй дома". Среди клиентов были и те, кто имел положительный результат на коронавирус, что могло повлечь распространение пандемии.

Организаторами схемы являются работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства, сообщили на странице Управления СБУ в Харьковской области в Facebook.

"Туроператор предлагал «услугу» гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требование установленного срока самоизоляции", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.

При этом никаких тестов клиентам не делали. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования.

В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных лиц.