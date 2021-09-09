На Харьковщине разоблачили схему подделки ПЦР-тестов - злоумышленники вносили недостоверные данные в "Действуй дома"
Среди клиентов были и инфицированные ковидом.
В Харьковской области разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов, которые вносили в приложение для контроля самоизоляции "Действуй дома". Среди клиентов были и те, кто имел положительный результат на коронавирус, что могло повлечь распространение пандемии.
Организаторами схемы являются работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства, сообщили на странице Управления СБУ в Харьковской области в Facebook.
"Туроператор предлагал «услугу» гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требование установленного срока самоизоляции", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.
При этом никаких тестов клиентам не делали. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования.
В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных лиц.
Напомним, аналогичную схему правоохранители обнаружили в июле в Киеве. Две туристические компании продавали клиентам справки об отрицательном тесте, хотя те не сдавали никаких анализов. Цена одной такой справки составляла от 1000 до 1200 гривен.