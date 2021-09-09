За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 663 новых случая ковида - больше всего с мая

За минувшие сутки, 8 сентября 2021 года, в Украине были зафиксированы 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболели, в частности, 342 ребенка и 63 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы - 981 человек. 61 пациент умер, выздоровели 1 546 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9 397 и экспресс-тестами - 25 438 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 306 939 человек, выздоровели - 2 217 563. От осложнений заболевания умерли 54 175 человек.

Всего было проведено 12 188 070 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Отметим, что более 3 тыс. случаев в последний раз фиксировали 29 мая - 3 096.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, с 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За предыдущую неделю было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев болезни. Это на 37% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - 13,4% от общего количества населения.

8 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина в ближайшее время перейдет на "желтый" уровень эпидемической опасности. В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что это случится не с 13 сентября, как прогнозировалось.