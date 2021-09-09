Дженнифер Лоуренс беременна: актриса впервые станет мамой

Дженнифер Лоуренс, успешная американская актриса, звезда таких фильмов, как "Голодные игры", "Красный воробей", "Люди Икс", "Мой парень — псих" и "Пассажиры", впервые станет мамой. Звезда подарит первого ребенка своему мужу, галеристу Куку Марони.

Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой: фото беременной актрисы

Эту информацию подтверждает американское издание People, ссылаясь на приближенного к паре источника.

31-летняя обладательница премии "Оскар" начала встречаться с Куком в июне 2018 года, а об их помолвке стало известно 8 месяцев спустя. Влюбленные сыграли свадьбу в октябре 2019 года на Род-Айленде в роскошном поместье Блекорт. На свадебном приеме было 150 человек, включая несколько знаменитостей: Адель, Эми Шумер, Крис Дженнер и Эмму Стоун.

Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой: фото беременной актрисы

"Он – тот самый. Я знаю, звучит глубо, но он просто, он – вы знаете (тот самый). Он величайший человек, которого я когда-либо встречала, поэтому для меня большая честь стать миссис Марони", — отметила ранее в интервью Дженнифер Лоуренс.

В Сети также появились первые фото беременной актрисы. Звезда попала в объективы папарацци на прогулке. Она выбрала комбинезон в цветочный принт и белую футболку, завершив образ маленькой коричневой сумочкой, многослойным украшением и солнцезащитными очками.

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Публикация от Movie Quotes (@moviequotes)


Анастасия Березовская, Тудей

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