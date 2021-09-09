Во время празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано, - Нацполиция

Грубых нарушений правопорядка в течение празднования Рош ха-Шана в Украине удалось избежать.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, сейчас происходит завершающий этап празднования Рош ха-Шана. Сегодня вечером паломники-хасиды начали уезжать из города Умань в страны постоянного проживания.

"В целом ситуация контролируется. Зафиксировано 21 сообщение о пребывании паломников-хасидов. Есть два открытых уголовных производства, связанные с торговлей веществ, похожих на наркотические. Также есть два административных протокола, по результатам которых будут приниматься решения по поводу выдворения за пределы территории Украины с запретом въезда отдельных хасидов, которые допускали правонарушения на территории города Умань", - сообщил Серединский.

Он отметил, что сейчас усилены патрульные наряды работают в местах посадки в автобусы. Также усилены автопатрули по маршруту движения и усиленные меры безопасности в аэропортах.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать правопорядок в районе паломничества.

Напомним, паломники-хасиды съехались в Умань для празднования Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В этом году празднование нового 5782 года по иудейскому календарю приходится на 6-8 сентября.

В течение суток 7 сентября спасатели ликвидировали последствия пяти чрезвычайных событий, связанных с празднованием Рош ха-Шана в Умани Черкасской области.