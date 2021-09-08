В Киеве задержали мужчину, который пытался подкупить следователя полиции

За 30 тыс. долларов он хотел "откупить" себя и брата от уголовной ответственности.

В Киеве задержали мужчину, который пытался подкупить следователя полиции
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве задержали мужчину, который пытался подкупить следователя Нацполиции. Злоумышленник предложил милиционеру 30 тыс. долларов, чтобы "откупить" себя и брата от уголовной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина задержан во время передачи части обещанной суммы - 5 тыс. долларов.

Согласно материалам следствия, мужчина, 1993 года рождения, предложил следователю взятку за переквалификацию уголовного производства в отношении себя и брата, а также - возвращение изъятых во время обысков емкостей с прекурсорами и оборудования нарколаборатории.

Злоумышленника задержали во время передачи полицейскому 5 тыс. долларов. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Продолжаются первоочередные следственные розыскные действия.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в январе в Киеве СБУ задержала полицейского на взятке в $10 тысяч за закрытие уголовного производства.

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