Под Москвой из-за взрыва в жилом доме обрушились стены трех этажей

Сообщается о двух погибших и девяти пострадавших.

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, который произошел утром 8 сентября.

Фото: twitter.com

По сообщению роSSийского агентства Интерфакс, взрыв произошел на третьем этаже панельного девятиэтажного дома. Обвалились стены на втором, третьем и четвертом этажах. Из-под завалов извлечены пять человек.

"По предварительным данным, пятеро пострадавших, двое погибших - женщина и мужчина", - сообщили в региональном главке Следственного комитета РФ.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил журналистам, что шесть взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести, двое пострадавших детей получают медицинскую помощь амбулаторно.

Впоследствии в МЧС уточнили, что в результате взрыва пострадали девять человек.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Сообщается, что к взрыву газа в девятиэтажном жилом доме в Московской области, предварительно, могла привести неисправность магистрального газового оборудования.

Напомним, в прошлом году 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 на Позняках в Киеве произошел взрыв. В результате погибли пять человек. Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждено 40 квартир подъезда, где проживали 125 человек. Секция взорвавшегося дома с 40 квартир восстановлению не подлежит.

Впоследствии тогдашний заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киивмиськгаз". Прокуратура возбудила Уголовное дело.

В апреле этого года пяти служащим "Киевгаз" сообщили о подозрениях. Еще один подозреваемый находится на оккупированной территории.

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