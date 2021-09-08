Соломия Витвицкая устроила девичник в Лас-Вегасе

Соломия Витвицкая улетела в отпуск в США, где отлично развлекается со своей подругой. Женской компанией в лучших традициях американского кино ведущая решила отправиться на выходные в Лас-Вегас, чтобы прочувствовать жизнь города, который никогда не спит.

“С мужчинами неинтересно“: Соломия Витвицкая устроила девичник в Вегасе

В личном аккаунте в Инстаграм украинская телезвезда опубликовала серию фотографий, показав, как она повеселилась в одном из самых известных городов США. Вместе с подружками Соломия Витвицкая отправилась на прогулку по ночному городу, сходила в один из ресторанов и наверняка покрутила рулетку в одном из многочисленных казино.

"Девичник в Вегасе, — отметила ведущая ТСН в подписи к публикации. – В путешествиях с девочками всегда своя атмосфера и взаимопонимание с первого мгновения. Какие-то свои разговоры, сплетни, взаимная поддержка. Не то, чтобы с мужчинами неинтересно – просто иногда хочется именно с девочками куда-то рвануть и веселиться и шутить".

Напомним, Соломия Витвицкая в красивой вышиванке от украинского бренда покорила американцев.


Анастасия Березовская, Тудей

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