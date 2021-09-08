Суд арестовал девушку, которая ранила из арбалета двух учителей в Полтаве

"Если бы я могла вернуться во времени, я бы ни за что этого не сделала".

Киевский райсуд Полтавы в среду арестовал 19-летнюю девушку, которая два дня назад ранила из арбалета двух учителей в полтавской школе №11.

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина".

Мера пресечения в виде ареста без права внесения залога будет действовать 60 дней.

"Если бы я могла вернуться во времени, я бы ни за что этого не сделала. Мне очень жаль, я очень жалею, что это совершила. Мне очень стыдно, что дети все это видели. Я не собиралась как-то им навредить", - заявила девушка на судебном заседании.

Свои действия на суде девушка объяснила тем, что хотела запугать учителей и показать, что насилие порождает только насилие. Рассказала о том, как подвергалась буллингу в трех школах - как со стороны детей, так и учителей. Родителям она ничего не рассказывала.

Несмотря на извинения подозреваемой, судья Юрий Кулиш прислушался к аргументам стороны обвинения и отправил девушку в СИЗО . Ее адвокат просила назначить подозреваемой личное обязательство или домашний арест.

Напомним, что утром 6 сентября 19-летняя девушка, которая ходила в начальные классы в школу №11, зашла в учебное заведение и начала стрелять.

Фото: pl.npu.gov.ua

Одна стрела попала в спину учительнице украинского языка и литературы, но не пробила кожу. Также была ранена заместитель директора школы по воспитательной работе, которой стрела попала в руку, ранив кисть.

После этого арбалет у нападавшей забрал 14-летний ученик 9-го класса. Девушка не оказывала ему сопротивления.