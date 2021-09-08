Суд арестовал девушку, которая ранила из арбалета двух учителей в Полтаве

"Если бы я могла вернуться во времени, я бы ни за что этого не сделала".

Суд арестовал девушку, которая ранила из арбалета двух учителей в Полтаве
Фото: Полтавщина

Киевский райсуд Полтавы в среду арестовал 19-летнюю девушку, которая два дня назад ранила из арбалета двух учителей в полтавской школе №11.

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина".

Мера пресечения в виде ареста без права внесения залога будет действовать 60 дней.

"Если бы я могла вернуться во времени, я бы ни за что этого не сделала. Мне очень жаль, я очень жалею, что это совершила. Мне очень стыдно, что дети все это видели. Я не собиралась как-то им навредить", - заявила девушка на судебном заседании.

Свои действия на суде девушка объяснила тем, что хотела запугать учителей и показать, что насилие порождает только насилие. Рассказала о том, как подвергалась буллингу в трех школах - как со стороны детей, так и учителей. Родителям она ничего не рассказывала.

Несмотря на извинения подозреваемой, судья Юрий Кулиш прислушался к аргументам стороны обвинения и отправил девушку в СИЗО. Ее адвокат просила назначить подозреваемой личное обязательство или домашний арест.

Напомним, что утром 6 сентября 19-летняя девушка, которая ходила в начальные классы в школу №11, зашла в учебное заведение и начала стрелять.

Фото: pl.npu.gov.ua

Одна стрела попала в спину учительнице украинского языка и литературы, но не пробила кожу. Также была ранена заместитель директора школы по воспитательной работе, которой стрела попала в руку, ранив кисть.

После этого арбалет у нападавшей забрал 14-летний ученик 9-го класса. Девушка не оказывала ему сопротивления.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евгения Власова в коротких шортах похвасталась стройными ножкамиЕвгения Власова в коротких шортах похвасталась стройными ножками
Катя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фотоКатя Осадчая разделась для журнала и показала слишком откровенное фото
Евгения Власова породила слухи о новом романеЕвгения Власова породила слухи о новом романе
Тина Кароль проигнорировала требование заказчикаТина Кароль проигнорировала требование заказчика
В Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителейВ Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей
Блок рекламы


Похожие новости
В Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителейВ Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей
На Львовщине 14-летнюю девушку ударило током на железнодорожной цистернеНа Львовщине 14-летнюю девушку ударило током на железнодорожной цистерне
На Николаевщине женщину, которая сжигала мусор, госпитализировали с тяжелыми ожогамиНа Николаевщине женщину, которая сжигала мусор, госпитализировали с тяжелыми ожогами
Суд арестовал заказчика покушения на убийство американцаСуд арестовал заказчика покушения на убийство американца
СБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской областиСБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области
В Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломатаВ Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломата
В Киеве поймали банду, которая совершала нападения на иностранцевВ Киеве поймали банду, которая совершала нападения на иностранцев
На Прикарпатье разоблачили банду, которая занималась вымогательствомНа Прикарпатье разоблачили банду, которая занималась вымогательством
В турецкой Анталии вспыхнул сильный лесной пожар, огонь перекинулся на двухсоттысячный городВ турецкой Анталии вспыхнул сильный лесной пожар, огонь перекинулся на двухсоттысячный город
Стоматолога из Ровно, которая била детей, лишили лицензииСтоматолога из Ровно, которая била детей, лишили лицензии
Последние новости
Подгружаем последние новости